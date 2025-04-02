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Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млн

Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора с имуществом на ₽480 млн
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Росприроднадзоре один из руководителей не смог объяснить, как стал владельцем имущества на сумму более 480 млн руб., сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в своем выступлении с ежегодным докладом в Совете Федерации.

«Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).

По его словам в суд подано исковое заявление об изъятии этих активов.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Краснов также рассказал, что в 2024 году прокуратура России вернула в государственный бюджет свыше 15 тыс. незаконно отчужденных объектов на сумму примерно в 2,4 трлн руб.

Накануне у бывшего заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко изъяли «коррупционные активы» на сумму почти 360 млн руб. В Генпрокуратуре тогда уточнили, что работник МЧС фактически имел 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на приобретение которых потратил более 300 млн руб.

В Генпрокуратуре отметили, что Симоненко «использовал свое служебное положение для незаконного обогащения». Он оформлял приобретаемое имущество на родственников и доверенных лиц.

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Игорь Краснов хищение Росприроднадзор
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