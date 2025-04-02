Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млн
В Росприроднадзоре один из руководителей не смог объяснить, как стал владельцем имущества на сумму более 480 млн руб., сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в своем выступлении с ежегодным докладом в Совете Федерации.
«Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей», — сказал Краснов (цитата по ТАСС).
По его словам в суд подано исковое заявление об изъятии этих активов.
Краснов также рассказал, что в 2024 году прокуратура России вернула в государственный бюджет свыше 15 тыс. незаконно отчужденных объектов на сумму примерно в 2,4 трлн руб.
Накануне у бывшего заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко изъяли «коррупционные активы» на сумму почти 360 млн руб. В Генпрокуратуре тогда уточнили, что работник МЧС фактически имел 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на приобретение которых потратил более 300 млн руб.
В Генпрокуратуре отметили, что Симоненко «использовал свое служебное положение для незаконного обогащения». Он оформлял приобретаемое имущество на родственников и доверенных лиц.
Читайте РБК в Telegram.
Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня
Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере
CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом
Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд
В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа
Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке
Сколько новых миллиардеров появилось в России
Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года
Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.
Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов