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Суд арестовал бизнесменов за некачественные противогазы на ₽238 млн

Суд в Санкт-Петербурге арестовал пятерых подозреваемых по делу о хищении 238,2 млн руб. из госбюджета в рамках выполнения госконтрактов на поставку противогазов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Под арест отправили начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина, гендиректора «Таганай АВМ» Василия Ажойчика, его заместителя Сергея Зиновьева, а также фактических руководителей «Каскада» Виталия Маркова и Олега Дмитриева.

Следствие уверено, что Сайфулин и неустановленные лица не позднее сентября 2023-го решили похитить средства из бюджета, предназначенные для покупки противогазов. Подконтрольное Сайфулину ведомство с сентября 2023-го по октябрь 2024-го договорилось с несколькими частными компаниями о покупке противогазов, однако изделия были некачественными.

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Фото:Сергей Лантюхов / news.ru / Global Look Press

«Всем было известно, что указанные противогазы не допущены до обращения на товарном рынке РФ и не могут считаться безопасными для потенциальных пользователей, а также не могут быть использованы в качестве средств индивидуальной защиты», — сообщили в суде. Несмотря на это, компаниям перечислили 238,2 млн руб.

Дело заведено по ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). По ней грозит до десяти лет колонии.

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