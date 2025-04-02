Захарова заявила, что ей «страшно представить» Бербок во главе ГА ООН
Главе МИД Германии Анналене Бербок не хватит профессионализма и знаний для службы на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мне даже страшно представить, как Генеральной Ассамблеей целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями», — подчеркнула Захарова.
Бербок несколько раз попадала в дипломатические скандалы из-за «незнания реалий, истории» и недостаточного профессионализма, заявила официальный представитель российского МИДа.
По словам Захаровой, во главе германского внешнеполитического ведомства Бербок оказалась случайно, «буквально подпрыгнув на батуте».
«Ничего нет в качестве опыта, кроме вот этой якобы политической деятельности, <...> избы-говорильни, которой она занималась, за которую никто не несет никакой ответственности», — добавила Захарова.
В марте агентство DPA сообщило, что правительство Германии выдвинет кандидатуру Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Ее могут избрать в июне, а к своим обязанностям она может приступить в сентябре.
Издание T-online пояснило, что в 80-ю сессию ГА ООН, согласно внутренним правилам международной организации, пост председателя Генассамблеи займет представитель из Западной Европы. Право выдвинуть своего кандидата получила Германия.
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