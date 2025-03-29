В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего части тела в тележке
В Санкт-Петербурге задержали 77-летнего мужчину, который вез продуктовую тележку с останками женщины. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по городу.
Пенсионер был задержан участковым на лестничной площадке дома на Загородном проспекте. Кроме того, полиция обнаружила в квартире, где проживал задержанный, очередную часть фрагментов человеческого тела.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).
В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что участковый при обходе обнаружил «пакет с человеческими останками». По данным полиции, погибшей оказалась 63-летняя уроженка города Кемь (Карелия), а подозреваемый — снимавший у нее квартиру в доме № 9 по Загородному проспекту 77-летний пенсионер.
Полиция предварительно установила, что между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого мужчина мог убить женщину, а для сокрытия преступления он мог расчленить тело и выбросить на помойку, уточнили в ведомстве.
Как уточняет «Фонтанка», подозреваемый в убийстве пенсионер приехал в Петербург из Саратова и снимал жилье у погибшей около пяти лет. Сама женщина проживала на Английской набережной. Женщина занималась пошивом костюмов, в том числе в стиле стимпанк, а также участвовала в показах и фотосессиях.
В свою очередь телеканал 78.ru со ссылкой на источник уточняет, что погибшая работала моделью и модельером модного дома «Пава». Приехав в свою квартиру, она потребовала, чтобы снимавший у нее жилье пенсионер съехал, так как наносил ущерб ее квартире: сломал стиральную машину и розетки.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов