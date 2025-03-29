В Петербурге задержали пенсионера, перевозившего части тела в тележке

Фото: СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержали 77-летнего мужчину, который вез продуктовую тележку с останками женщины. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по городу.

Пенсионер был задержан участковым на лестничной площадке дома на Загородном проспекте. Кроме того, полиция обнаружила в квартире, где проживал задержанный, очередную часть фрагментов человеческого тела.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что участковый при обходе обнаружил «пакет с человеческими останками». По данным полиции, погибшей оказалась 63-летняя уроженка города Кемь (Карелия), а подозреваемый — снимавший у нее квартиру в доме № 9 по Загородному проспекту 77-летний пенсионер.

Полиция предварительно установила, что между хозяйкой квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт, в ходе которого мужчина мог убить женщину, а для сокрытия преступления он мог расчленить тело и выбросить на помойку, уточнили в ведомстве.



Как уточняет «Фонтанка», подозреваемый в убийстве пенсионер приехал в Петербург из Саратова и снимал жилье у погибшей около пяти лет. Сама женщина проживала на Английской набережной. Женщина занималась пошивом костюмов, в том числе в стиле стимпанк, а также участвовала в показах и фотосессиях.

В свою очередь телеканал 78.ru со ссылкой на источник уточняет, что погибшая работала моделью и модельером модного дома «Пава». Приехав в свою квартиру, она потребовала, чтобы снимавший у нее жилье пенсионер съехал, так как наносил ущерб ее квартире: сломал стиральную машину и розетки.