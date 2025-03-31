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Суд дал 12 лет жителю Свердловской области, заживо закопавшему женщину

Тавдинский районный суд
Тавдинский районный суд (Фото: ГУ МВД России по Свердловской области)

В Свердловской области местного жителя, который заживо закопал женщину, отправили в исправительную колонию на 12 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

В начале июля 2024 года ранее незнакомые между собой мужчина и женщина выпивали в компании знакомых, после чего отправились вдвоем домой к мужчине. Пока они выпивали между ними завязался конфликт из-за немытого картофеля, в ходе которого мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове. После чего та потеряла равновесие и упала в подпол.

Затем мужчина взял кочергу, спустился в подпол и еще не менее 53 раз ударил женщину руками, кочергой и ногами по голове и всему телу. Утром он закопал потерпевшую еще живой на соседнем участке.

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По данным ведомства, женщина умерла от удушья. Позднее мужчина выкопал погибшую и снова закопал ее в своем огороде.

«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Приговор в законную силу пока не вступил.

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убийство приговор Свердловская область
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