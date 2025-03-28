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Военная операция на Украине ,  
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Россиянин рассказал, сколько Киев предлагал ему за теракт в Москве

Россиянин заявил, что готовил теракт в Москве за $10 тыс. по заданию Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Россиянин рассказал, сколько Киев предлагал ему за теракт в Москве
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Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ, признался, что собирался совершить теракт в одном из административных зданий в Москве за вознаграждение в $10 тыс. по заданию украинских спецслужб. Видео допроса предоставил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В интернете списался с <...> украинскими спецслужбами <...>. Они предложили денег заработать <...>, $10 тыс.», — сказал задержанный.

Задержанный — 1972 года рождения.

По указанию куратора мужчина взял из тайника взрывчатку с часовым механизмом, которую необходимо было отнести по указанным ему координатам в российской столице.

После теракта куратор обещал обеспечить мужчине выезд на Украину, чтобы тот мог участвовать в военных действиях против России.

У задержанного изъяты готовая к применению взрывчатка массой 5 кг, а также смартфон, который использовался для связи с украинскими спецслужбами. В ФСБ уточнили, что мужчина ранее был судим по статьям «Убийство», «Вымогательство», «Грабеж».

ФСБ предотвратила теракт у здания районной администрации в Мариуполе
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Ранее в марте силовики задержали «с поличным» жителя Мариуполя, который, по информации ФСБ, был причастен к подготовке теракта в городе у здания районной администрации. В ведомстве полагают, что целью были представители органов местной власти.

На допросе задержанный рассказал, что он получил задание от представителя спецслужб Украины и что за выполнение ему обещали заплатить от 50 тыс. до 70 тыс. руб.

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