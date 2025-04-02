 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Якутии арестовали участников диверсии на сооружениях связи

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press
Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Нескольких жителей Мирного в Якутии задержали по уголовному делу о поджоге сооружений связи по указке украинских спецслужб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

«Злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению <...> диверсионного акта за денежное вознаграждение», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи завели уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России — диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дума одобрила в первом чтении блокировку счетов подозреваемых в диверсиях
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, который готовил подрыв здания в Москве по заданию украинских спецслужб. У него нашли взрывное устройство с 5 кг взрывчатки. По данным ФСБ, за совершение теракта ему обещали $10 тыс. и выезд на Украину для участия в боях.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Умер актер Вэл Килмер. Главные роли в его карьере

CNN: глава РФПИ Дмитриев встретится в Вашингтоне с Уиткоффом

Оценка стоимости российских компаний выросла второй год подряд

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

Какую выручку получили топ-10 российских букмейкеров по итогам 2024 года

Овечкин побил новый рекорд и сократил отставание от Гретцки до трех голов.

Какие страны могут сильнее пострадать от пошлин США. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
происшествия Якутия ФСБ диверсия
Материалы по теме
В Ростове суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсии
Политика
В Польше предъявили обвинение украинцу в шпионаже на Россию
Политика
ФСБ предотвратила теракт в столице Крыма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Никола Йокич установил уникальное достижение в НБАСпорт, 13:11
Ставрополец получил 20 лет за подготовку взрыва на газовой сетиПолитика, 13:07
В Грузии оценили долю России в экспорте винВино, 13:02
Названы самые ипотечные регионы РоссииНедвижимость, 13:00
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
Китай привлек к учениям у Тайваня авианосец, похожий на российский. ВидеоПолитика, 12:59
Штраф за утечку личных данных вырастет до 500 млн руб. Что еще изменитсяPro, 12:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Объявлена программа основного конкурса ММКФ-2025Life, 12:51
Культура маленьких радостей: что это за тренд и какие у него последствияСоциальная экономика, 12:49
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской областиПолитика, 12:46
Краснов рассказал о чиновнике Росприроднадзора, «заработавшем» ₽480 млнОбщество, 12:42
К вам пришел прокурор. Шесть случаев, когда суд будет на вашей сторонеPro, 12:39
Лыжница Терентьева выиграла 12-ю гонку подрядСпорт, 12:34
Минфин подготовил льготу для работодателей за софинансирование ПДСИнвестиции, 12:34