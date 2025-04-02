В Якутии арестовали участников диверсии на сооружениях связи
Нескольких жителей Мирного в Якутии задержали по уголовному делу о поджоге сооружений связи по указке украинских спецслужб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.
«Злоумышленники через мессенджер связались с представителем украинских спецслужб, от которого получили задание по проведению <...> диверсионного акта за денежное вознаграждение», — заявили в пресс-службе ведомства.
Следователи завели уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса России — диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Ранее ФСБ сообщила о задержании мужчины, который готовил подрыв здания в Москве по заданию украинских спецслужб. У него нашли взрывное устройство с 5 кг взрывчатки. По данным ФСБ, за совершение теракта ему обещали $10 тыс. и выезд на Украину для участия в боях.
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