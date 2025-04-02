Во Владивостоке неизвестные с ножом ранили мужчину и пытались его поджечь

Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке трое неизвестных напали на 41-летнего мужчину, нанесли ему ножевые ранения, облили горючей жидкостью и пытались поджечь, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, передает ИА PrimaMedia.

Преступление произошло недалеко от ТЦ «Самоцвет» на улице Адмирала Юмашева. В полиции уточнили, что охранник одного из рынков увидел на камерах видеонаблюдения мужчину, лежащего на земле с ножевыми ранениями. Он сообщил об этом в дежурную часть.

На видео, опубликованном телеграм-каналом SHOT, видно, что трое нападавших избили мужчину, а после облили воспламеняющейся жидкостью и попытались поджечь. Затем один из нападавших ударил лежащего на асфальте ножом в спину.

Мужчину госпитализировали, за ним наблюдают врачи. В данный момент сотрудники МВД разыскивают преступников. По данному факту проводится проверка.

Полицейские выясняют обстоятельства преступления и личности нападавших.

Ранее в январе 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине в аэропорту Красноярска. Потерпевший получил первую медицинскую помощь, после чего его отправили в больницу.