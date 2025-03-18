В Кемеровской области ученик напал с ножом на одноклассника

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В одной из школ города Юрги Кемеровской области ученик ранил ножом своего одноклассника, региональный Следственный комитет начал проверку по факту нападения. Об этом сообщает пресс-служба СК по Кемеровской области — Кузбассу.

По предварительным данным, конфликт между подростками продолжался длительное время, пострадавший ранее получал угрозы. При этом, как утверждается, администрация школы и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних не приняли своевременных мер и пытались скрыть инцидент.

По данным «Кузбасс Онлайн», инцидент произошел в школе № 1 города Юрги, а информация о поножовщине появилась в соцсетях. Пострадавшему мальчику понадобилась помощь медиков. Как сообщает издание, нападавший пронес нож в школу через отключенные рамки металлоискателей, охранник на месте отсутствовал.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело о халатности — ст. 293 Уголовного кодекса.

В конце декабря 2024 года в средней школе № 94 поселка Российского в Краснодаре восьмиклассник напал на одноклассников, в результате чего пострадали несколько детей.

По предварительной информации, конфликт начался с ссоры двух учеников. По словам очевидцев, один из школьников громко слушал музыку через колонку, что не понравилось другому подростку. Вскоре спор перерос в поножовщину.

Ранения получили пять учеников, у двоих из них зафиксированы колото-резаные раны. Пострадавших экстренно госпитализировали. Власти Краснодара подтвердили происшествие.

Нападавшего задержали, им оказался 14-летний подросток.