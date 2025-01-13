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В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человека

Нападавший нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Его задержали, потерпевшего госпитализировали. Baza пишет, что нападавший на допросе заявил, что действовал из ревности, а потерпевший утверждает, что не знаком с ним

В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человека
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В аэропорту Красноярска 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине, нападавшего задержали, сообщает управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу (СФО).

«Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Двое очевидцев и транспортные полицейские, прибывшие на место происшествия уже через несколько секунд, задержали нападавшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Потерпевшему оказали первую помощь и отправили в одну из больниц Красноярска. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

По данным телеграм-канала Baza, нападавший — гражданин Узбекистана Умид Каимов — на допросе заявил, что причиной нападения стала ревность. При этом потерпевший — Мансурбек Т. — утверждает, что не знаком с напавшим на него мужчиной.

Baza пишет, что Каимов пришел на территорию аэропорта без оружия, а нож взял в одном из заведений, после чего напал на 39-летнего мужчину. Телеграм-канал Shot сообщает, что у потерпевшего колото-резаное ранение спины и уха. «112» со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавший бегал по зданию аэропорта и вел себя неадекватно.

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Красноярск аэропорты нападение задержание
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