В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человека
В аэропорту Красноярска 40-летний мужчина нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине, нападавшего задержали, сообщает управление МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу (СФО).
«Предварительно установлено, что на первом этаже аэровокзального комплекса 40-летний злоумышленник внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему потерпевшему. Двое очевидцев и транспортные полицейские, прибывшие на место происшествия уже через несколько секунд, задержали нападавшего», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Потерпевшему оказали первую помощь и отправили в одну из больниц Красноярска. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным телеграм-канала Baza, нападавший — гражданин Узбекистана Умид Каимов — на допросе заявил, что причиной нападения стала ревность. При этом потерпевший — Мансурбек Т. — утверждает, что не знаком с напавшим на него мужчиной.
Baza пишет, что Каимов пришел на территорию аэропорта без оружия, а нож взял в одном из заведений, после чего напал на 39-летнего мужчину. Телеграм-канал Shot сообщает, что у потерпевшего колото-резаное ранение спины и уха. «112» со ссылкой на очевидцев пишет, что нападавший бегал по зданию аэропорта и вел себя неадекватно.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов