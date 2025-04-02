В Польше заявили о готовности 30 стран поддерживать мир на Украине

Радослав Сикорский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Около 30 стран заявили о своей готовности поддерживать соблюдение мира на Украине после его установления, заявил в интервью El País министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам дипломата, главное условие для безопасности Украины — это ее армия. Однако партнеры должны оказывать Киеву военную поддержку, уточнил Сикорский. В частности, от США Украине могут понадобиться разведывательные и космические ресурсы, отметил он.

«Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир после его установления и следить за ним», — сообщил глава польского МИДа.

Линия соприкосновения между Россией и Украиной составит 1,3 тыс. км, безопасность которой будет обеспечивать украинская армия, уточнил Сикорский.

По мнению главы МИДа, Евросоюз «не сможет взять на себя задачу по сдерживанию» Путина. Для достижения этой цели нужны усилия НАТО в целом, подчеркнул Сикорский.

В начале марта президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер представили свой план урегулирования конфликта на Украине. Он предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре» на месяц и размещение европейских миротворцев после достижения мирного соглашения.

27 марта в Париже прошел саммит «Коалиции желающих», посвященный гарантиям безопасности для Украины. На него прибыли лидеры более 30 государств. На итоговой пресс-конференции Макрон сообщил, что участники саммита договорились в течение трех недель подготовить предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня.

Москва указывала, что вопрос размещения европейских войск стран, которые являются членами НАТО, является «очень сложным». Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».