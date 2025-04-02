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Стрельба в ижевской школе ,  
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В Ижевске силовики пресекли подготовку к нападению на местную школу

Сюжет
Стрельба в ижевской школе
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

В Ижевске силовики предотвратили вооруженное нападение на школу 20-летнего местного жителя. Его арестовали до 20 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Согласно материалам следствия, 20-летний мужчина планировал совершить поджог и взрыв в средней общеобразовательной школе. С февраля по март он приобрел компоненты для взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью. Молодой человек также искал, где купить огнестрельное оружие, и подготовил манифест с описанием своих мотивов.

В сообщении суда указано, что он был «приверженцем идей молодежного международного движения», которое «признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории РФ». Суд не привел ее названия.

Во время обыска в доме задержанного сотрудники ФСБ нашли два килограмма аммиачной селитры, три литра дизельного топлива, литр моторного масла и инструкцию для изготовления самодельной бомбы. В качестве поражающих элементов мужчина собирался использовать гвозди длиной 50 мм, сообщили в местном ФСБ, передает ТАСС.

По версии следствия, мужчина действовал в составе группы. Для координации соучастников была создана группа в мессенджере Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению террористического акта» (по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). По этой статье ему грозит максимальное наказание до пожизненного лишения свободы.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
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Осенью 2022 года в школах Ижевска были введены усиленные меры безопасности. Этому предшествовало нападение на гимназию № 88 в сентябре того же года. Ее выпускник Артем Казанцев открыл стрельбу по ученикам и педагогам, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Погибли 11 детей и шесть взрослых. Нападавший покончил с собой. Позднее стало известно, что мужчина стоял на психиатрическом учете с диагнозом «шизофрения».

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Теги
Ижевск Удмуртия ФСБ стрельба в школе
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