 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Ученик школы в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Школьница в селе Веденка Приморского края получила проникающее ранение глаза в результате конфликта с одноклассником, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также по ч. 1 ст. 293 — халатность.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. В СК уточнили, что расследование начали после публикации новостей о нападении на школьницу в СМИ и соцсетях.

По информации местной прокуратуры, конфликт произошел во время урока. Ведомство поставило на контроль расследование инцидента, сотрудники прокуратуры оценят работу школы и проверят организацию взаимодействия учебного учреждения с семьями.

Мать пострадавшей девочки рассказала в интервью Vostokmedia, что к нападению привел давний конфликт между одноклассниками. По ее словам, 13-летний одноклассник дочери неоднократно дразнил ее, а администрация школы вызывала родителей мальчика для беседы.

В день нападения подростки поругались после того, как мальчик двигал парту одноклассницы. Девочка хотела ударить его в ответ, но он воткнул ей ручку в глаз, сообщила мать пострадавшей.

Женщина отметила, что ее дочери провели 12-часовую операцию, врачи рассматривают вопрос о госпитализации девочки в московскую клинику.

СК возбудил дело о халатности после поножовщины в школе Нижнего Новгорода
Общество
Фото:СК по Нижегороской области

11 марта в школе № 117 Сормовского района Нижнего Новгорода ученик восьмого класса напал с ножом на двух одноклассников. По данным следствия, между подростками вспыхнул конфликт, который закончился нападением.

Оба пострадавших были доставлены в больницу с ранениями шеи и живота. Нападавшего задержали, директора школы отстранили от должности до окончания разбирательств. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Приморский край Школа буллинг
Материалы по теме
В Москве ученик бросил дымовую шашку в школе
Общество
После нападения ученика с ножом в школе завели уголовное дело
Общество
Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
«Экспоненциальный рост». Почему золото продолжит дорожатьPro, 11:32
В Польше заявили о готовности 30 стран поддерживать мир на УкраинеПолитика, 11:30
В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картойОбщество, 11:17
В Минфине спрогнозировали 10-12 IPO и SPO в 2025 годуИнвестиции, 11:15
Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантовПолитика, 11:12
Россия и Украина договорились о новом обмене посылками для пленныхПолитика, 11:10
В Польше раскрыли число стран, готовых «поддерживать мир» на УкраинеПолитика, 10:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Поколение Альфа меняет рынок: как брендам подготовиться к новой волнеPro, 10:56
Генпрокурор заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантовОбщество, 10:55
Генпрокурор предложил ввести лимиты на выпуск банковских картБизнес, 10:42
Девушку по делу экс-директора ЧЭМК о педофилии не отправили в тюрьмуОбщество, 10:42
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Суд закрыл дело о споре владельцев «Ароматного мира»Вино, 10:37
Генпрокуратура проведет проверку танкерного флота РоссииПолитика, 10:33