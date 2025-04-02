Ученик школы в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице

Фото: Никита Попов / РБК

Школьница в селе Веденка Приморского края получила проникающее ранение глаза в результате конфликта с одноклассником, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также по ч. 1 ст. 293 — халатность.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. В СК уточнили, что расследование начали после публикации новостей о нападении на школьницу в СМИ и соцсетях.

По информации местной прокуратуры, конфликт произошел во время урока. Ведомство поставило на контроль расследование инцидента, сотрудники прокуратуры оценят работу школы и проверят организацию взаимодействия учебного учреждения с семьями.

Мать пострадавшей девочки рассказала в интервью Vostokmedia, что к нападению привел давний конфликт между одноклассниками. По ее словам, 13-летний одноклассник дочери неоднократно дразнил ее, а администрация школы вызывала родителей мальчика для беседы.

В день нападения подростки поругались после того, как мальчик двигал парту одноклассницы. Девочка хотела ударить его в ответ, но он воткнул ей ручку в глаз, сообщила мать пострадавшей.

Женщина отметила, что ее дочери провели 12-часовую операцию, врачи рассматривают вопрос о госпитализации девочки в московскую клинику.

11 марта в школе № 117 Сормовского района Нижнего Новгорода ученик восьмого класса напал с ножом на двух одноклассников. По данным следствия, между подростками вспыхнул конфликт, который закончился нападением.

Оба пострадавших были доставлены в больницу с ранениями шеи и живота. Нападавшего задержали, директора школы отстранили от должности до окончания разбирательств. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.