Ученик школы в Приморье воткнул ручку в глаз однокласснице
Школьница в селе Веденка Приморского края получила проникающее ранение глаза в результате конфликта с одноклассником, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также по ч. 1 ст. 293 — халатность.
Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей. В СК уточнили, что расследование начали после публикации новостей о нападении на школьницу в СМИ и соцсетях.
По информации местной прокуратуры, конфликт произошел во время урока. Ведомство поставило на контроль расследование инцидента, сотрудники прокуратуры оценят работу школы и проверят организацию взаимодействия учебного учреждения с семьями.
Мать пострадавшей девочки рассказала в интервью Vostokmedia, что к нападению привел давний конфликт между одноклассниками. По ее словам, 13-летний одноклассник дочери неоднократно дразнил ее, а администрация школы вызывала родителей мальчика для беседы.
В день нападения подростки поругались после того, как мальчик двигал парту одноклассницы. Девочка хотела ударить его в ответ, но он воткнул ей ручку в глаз, сообщила мать пострадавшей.
Женщина отметила, что ее дочери провели 12-часовую операцию, врачи рассматривают вопрос о госпитализации девочки в московскую клинику.
11 марта в школе № 117 Сормовского района Нижнего Новгорода ученик восьмого класса напал с ножом на двух одноклассников. По данным следствия, между подростками вспыхнул конфликт, который закончился нападением.
Оба пострадавших были доставлены в больницу с ранениями шеи и живота. Нападавшего задержали, директора школы отстранили от должности до окончания разбирательств. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.
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