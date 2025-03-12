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Общество ,  
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СК возбудил дело о халатности после поножовщины в школе Нижнего Новгорода

Фото: СК по Нижегороской области
Фото: СК по Нижегороской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса) после конфликта между учениками в одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода, в результате которого от ударов ножом пострадали двое школьников. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СК по Нижегородской области.

«Происшествие стало возможным вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье — арест до трех месяцев.

Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео
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Во вторник, 11 марта, в школе № 117 Сормовского района Нижнего Новгорода произошел инцидент, в ходе которого ученик восьмого класса напал с ножом на двух одноклассников. По данным следствия, между подростками вспыхнул конфликт, который закончился нападением.

Оба пострадавших были доставлены в больницу с ранениями шеи и живота. Нападавшего задержали и допросили следователи.

Свидетели произошедшего утверждают, что нападение случилось во время урока, когда учитель отсутствовал в классе. По их словам, нападавший подросток был замкнутым и часто подвергался насмешкам со стороны сверстников. Это могло стать причиной его агрессивных действий.

Директора школы отстранили от должности до окончания разбирательств.

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Теги
Нижний Новгород Школа нападение нож школьники уголовное дело Следственный комитет
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