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Общество ,  
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После нападения ученика с ножом в школе завели уголовное дело

Школа&nbsp;№ 117, Нижний Новгород
Школа № 117, Нижний Новгород (Фото: Администрация Нижнего Новгорода)

В связи с нападением школьника с ножом в одной из нижегородских школ завели уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в телеграм-канале.

«По данному факту следователем СК России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Последствия нападения школьника с ножом в школе в Нижнем Новгороде. Видео
Общество

Инцидент произошел во вторник, 11 марта, в школе № 117 в Сормовском районе города. Тогда, как считает следствие, между учениками 8-го класса завязался конфликт, в результате один из школьников ударил ножом двух других.

Пострадавших доставили в больницу. По информации «112», у одного из них рана шеи, у другого — живота. Угрозы для их жизней нет. Напавшего подростка задержали и отвезли на допрос.

По словам одноклассников, которые приводит издание «Нижний Новгород онлайн», нападение произошло на уроке, однако в этот момент учитель вышел из класса.

«С ним не общался весь класс. Его часто обижали, потому что он тихий, о нем никто ничего не знает, он не разговаривает. Скорее всего, из-за того, что его унижали все учебное время с первого класса, в один момент он не вытерпел. Пострадавшие не прямо школьные хулиганы, но могут на уроке посидеть в телефонах, домашку не сделать», — рассказали школьники изданию.

После нападения ученика с ножом в школе завели уголовное дело
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Теги
Следственный комитет нападение нож Школа уголовное дело Нижний Новгород
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