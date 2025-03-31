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Вильфанд пообещал аномально теплое 1 апреля

Температура воздуха 1 апреля будет выше климатической нормы практически на всей территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передал ТАСС.

«Практически на всей территории России 1 апреля температура прогнозируется выше нормы, то есть почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными», — сказал он.

По словам синоптика, жителям европейской части страны следует ждать на 2-4 градуса выше нормы, в Южном федеральном округе — на 8-10 градусов.

Вильфанд отметил, что сильно превысит норму температура в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, а также в Якутии. Прогноз составляет примерно на 8-10 градусов выше нормы. На остальной территории страны показатель будет выше климатических характеристик примерно на 2 градуса. Вместе с тем, 4 апреля в северной половине европейской России и в северной половине Сибирского федерального округа прогнозируются отрицательные аномалии, сказал синоптик.

Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло в выходные
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее в марте Вильфанд рассказал, что 2025 год может стать одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Глобальные температуры продолжают расти, благодаря увеличению концентрации парниковых газов, уточнил Вильфанд, отметив, что пока этот процесс не удалось стабилизировать. Кроме того, температура океана остается высокой, что тоже способствует нагреву атмосферы.

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Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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