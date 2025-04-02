Володин: дети мигрантов в тестах по русскому должны дать 90% правильных ответов

Володин назвал количество допустимых ошибок в тестах для детей мигрантов

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В рамках тестирования на знание русского языка дети мигрантов должны дать 90% правильных ответов для зачисления в школу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 апреля в России начали тестировать детей иностранцев на знание русского языка перед приемом в учебные учреждения.

По данным МВД, в начале 2025 года внутри России находилось 783,5 тыс. несовершеннолетних мигрантов, уточнил Володин.

Изначально Роспотребнадзор предлагал установить планку для успешного выполнения теста на уровне 30% правильно выполненной работы, отметил спикер Госдумы. По его словам, депутаты не согласились с этой идеей, и ее переработали.

«Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%», — написал Володин.

Тесты по русскому включают устную часть и разработаны отдельно для каждой ступени обучения, отметил он.

Для поступления в школу будущие первоклассники из других стран должны ответить на девять из десяти заданий теста. В рамках экзамена будущим школьникам будет необходимо выполнить четыре задания. Экзаменаторы проверят умение ребенка участвовать в диалоге, составлять развернутые высказывания в ответ на заданные вопросы. Кроме того, ребенку будет необходимо пройти аудирование и проверку на владение лексикой и грамматикой.

Поступающие во 2–5 классы обязаны дать верные ответы на 18 из 20 заданий. В тесты для учеников 6–9 классов включили 22 задания, для учащихся 10–11 классов — 24 вопроса.

Тестирование объективно оценит уровень владения русским языком ребенка и его возможности для успешного освоения школьной программы и социализации, заключил Володин.