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Как защититься от мошенников ,  
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МВД рассказало о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа

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Как защититься от мошенников

Мошенники стали использовать схему обмана пенсионеров с перерасчетом трудового стажа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Согласно схеме, злоумышленники звонят пожилым людям якобы от лица работников Пенсионного фонда и просят назвать паспортные данные для перерасчета трудового стажа. После чего звонок заканчивается, а пенсионерам перезванивает якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщает, что по паспортным данным жертвы произвели перевод денег на Украину, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

Пока человек находится в растерянном состоянии мошенники убеждают его снять все сбережения и для сохранности передать курьеру.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и кибермошенничества. Он предусматривает ряд мер по противодействию подобного рода злоумышленникам и защите денежных средств граждан.

В рамках закона внедрят механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.

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МВД мошенничество пенсионеры стаж
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