МВД рассказало о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета стажа
Мошенники стали использовать схему обмана пенсионеров с перерасчетом трудового стажа, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Согласно схеме, злоумышленники звонят пожилым людям якобы от лица работников Пенсионного фонда и просят назвать паспортные данные для перерасчета трудового стажа. После чего звонок заканчивается, а пенсионерам перезванивает якобы сотрудник правоохранительных органов. Он сообщает, что по паспортным данным жертвы произвели перевод денег на Украину, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.
Пока человек находится в растерянном состоянии мошенники убеждают его снять все сбережения и для сохранности передать курьеру.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и кибермошенничества. Он предусматривает ряд мер по противодействию подобного рода злоумышленникам и защите денежных средств граждан.
В рамках закона внедрят механизм обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами мобильной связи.
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