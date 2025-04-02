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Демократ Букер побил рекорд самой длинной речи в истории сената США

Демократ Букер стал рекордсменом, выступив перед сенатом с речью на 25 часов

В США побили рекорд самый длинной речи в истории сената, рекордсменом стадл демократ Кори Букер, который более суток выступал с речью против действующего президента государства, республиканца Дональда Трампа, сообщает The Associated Press.

Букер начал свое выступление вечером в понедельник, 31 марта, и только спустя более 25 часов сенатор закончил речь и покинул зал. Таким образом, он побил рекорд, установленный 67 лет назад сенатором Стромом Турмондом из Южной Каролины, который 24 часа и 18 минут добивался принятия Закона о гражданских правах в 1957 году.

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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

В частности, Букер говорил о последствиях первых указов Трампа, он высказал опасения насчет более масштабных сокращения системы социальной защиты, а также об аннексии Гренландии и Канады.

Трамп ранее объяснял свое намерение по присоединению Гренландии к США тем, что остров нужен Штатам «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира». Президент также неоднократно заявлял о том, что Канада станет 51-м штатом Америки.

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