 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую

Вучич: Сербия сама освободилась во Вторую мировую при ограниченной помощи СССР

Сербская армия самостоятельно освободила свою страну от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, помощь Красной Армии была ограничена, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал он.

Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года. В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной армии.

22 октября 1944 года в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют из 324 орудий 34 артиллерийскими залпами.

Вучич сказал, что Сербия стремится в ЕС больше, чем когда-либо прежде
Политика
Александр Вучич

В начале марта Вучич во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приедет в Россию на День Победы в Великой Отечественной войне.

Заместитель главы администрации российского президента Максим Орешкин позднее сообщил, что Вучич при посещении Москвы проведет также переговоры с Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

Путин обсудил договоренности России и Украины о прекращении огня

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Франция сменила посла в России

Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин

Вырастет ли спрос на жилье в связи со снижением ставок по ипотеке

Сколько новых миллиардеров появилось в России

В стрелковом клубе погиб депутат

Путин отдал фамильные монеты времен СССР на создание памятника

Путину доложили о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергообъектам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Александр Вучич Вторая мировая война Сербия Красная Армия
Материалы по теме
Вучич сказал, что Сербия стремится в ЕС больше, чем когда-либо прежде
Политика
Путин и Вучич проведут переговоры 9 мая в Москве
Политика
Вучич поговорил с Путиным и пообещал приехать в Москву на 9 Мая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 91,96 (-0,46) Инвестиции, 01 апр, 23:03 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 84,87 (-0,63) Инвестиции, 01 апр, 23:03
Литва передала Украине шесть систем ПВОПолитика, 00:51
Умер российский актер и режиссер Рашид ТугушевОбщество, 00:30
Reuters рассказал о сомнениях Белого дома в достижении перемирия веснойПолитика, 00:27
После атаки беспилотников в Таганроге ввели режим ЧСПолитика, 00:08
Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировуюПолитика, 01 апр, 23:54
При атаке дронов в Таганроге пострадали два человекаПолитика, 01 апр, 23:48
Путин наградил абхазского бойца орденом Мужества посмертноПолитика, 01 апр, 23:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Журналистка Fox News узнала о планах Трампа ввести «агрессивные санкции»Политика, 01 апр, 23:11
Трамп запланировал смягчить правила экспорта военной техникиПолитика, 01 апр, 23:02
Два многоквартирных дома в Таганроге повреждены из-за атаки дроновПолитика, 01 апр, 22:59
Россиянин пропал без вести после землетрясения в МьянмеПолитика, 01 апр, 22:41
Алаудинов заявил об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат»Политика, 01 апр, 22:17
Американка случайно отдала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млнОбщество, 01 апр, 22:15
Путин упростил выдачу российских водительских прав гражданам АбхазииОбщество, 01 апр, 22:07