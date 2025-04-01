Вучич заявил, что Сербия сама освободилась во Вторую мировую
Сербская армия самостоятельно освободила свою страну от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, помощь Красной Армии была ограничена, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.
«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал он.
Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 20 октября 1944 года. В боях за освобождение Белграда погибли свыше 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной армии.
22 октября 1944 года в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют из 324 орудий 34 артиллерийскими залпами.
В начале марта Вучич во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что приедет в Россию на День Победы в Великой Отечественной войне.
Заместитель главы администрации российского президента Максим Орешкин позднее сообщил, что Вучич при посещении Москвы проведет также переговоры с Путиным.
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