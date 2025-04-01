Белый дом заявил, что Трамп лично вовлечен в урегулирование на Украине
Президент США Дональд Трамп лично принимает участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Наша команда продолжает взаимодействовать с россиянами, как и с украинцами, а президент продолжает быть очень и очень вовлечен лично в эту тему каждый день», — отметила пресс-секретарь.
По ее словам, команда американского президента продолжает взаимодействовать с Россией, так же как с Украиной. Она добавила, что Трамп «продолжает очень, очень активно заниматься этой темой каждый день».
Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя возможность урегулирования конфликта, заявил, что Вашингтон стремится к прекращению огня, а дальнейшее видение урегулирования со стороны США пока не предполагает устранения первопричин конфликта.
В свою очередь, Россия при урегулировании на Украине намерена разрешить первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими, какие они есть, без учета своих интересов, отмечал дипломат.
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