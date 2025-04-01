В работе сервиса ГИБДД произошел сбой

Фото: АГН «Москва»

Специалисты Роскомнадзора (РКН) 1 апреля зафиксировали сбой в работе сервиса ГИБДД, сообщила пресс-служба РКН агентству «Интерфакс».



«1 апреля с 17:05 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. Данные о причинах сбоя не предоставлены», — говорится в сообщении.

В РКН добавили, что проблемы устранены, сейчас сервис работает в штатном режиме.



Ранее агентство «Москва» сообщило, что граждане жаловались на невозможность получить услуги и очереди в отделах. По данным агентства, полицейские не могли проверить информацию о потенциальных нарушителях. Источник агентства добавил, что сбои в основном коснулись регионов, в Москве система работала штатно.

РБК направил запрос в управление ГИБДД по Москве.



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