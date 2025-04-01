В работе сервиса ГИБДД произошел сбой
Специалисты Роскомнадзора (РКН) 1 апреля зафиксировали сбой в работе сервиса ГИБДД, сообщила пресс-служба РКН агентству «Интерфакс».
«1 апреля с 17:05 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой работы сервиса. Данные о причинах сбоя не предоставлены», — говорится в сообщении.
В РКН добавили, что проблемы устранены, сейчас сервис работает в штатном режиме.
Ранее агентство «Москва» сообщило, что граждане жаловались на невозможность получить услуги и очереди в отделах. По данным агентства, полицейские не могли проверить информацию о потенциальных нарушителях. Источник агентства добавил, что сбои в основном коснулись регионов, в Москве система работала штатно.
РБК направил запрос в управление ГИБДД по Москве.
6 марта был ограничен доступ к онлайн-сервисам МВД России. В ведомстве объяснили сбой проведением технических работ.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину
Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента
В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом
Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте
Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется
Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек
Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
ЦБ резко поднял официальный курс доллара
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов