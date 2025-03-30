Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи пожаловались на работу «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Еды». В Роскомнадзоре объяснили неполадки с сервисами, использующими Yandex Cloud, сбоем в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Еда», следует из данных Downdetector.

Так, у пользователей возникли трудности с загрузкой «Яндекс Музыки», количество жалоб за сутки превысило 10,7 тыс. Пользователи «Яндекс Пэй» пожаловались на проблемы с оплатой и переводами (более 1,2 тыс. жалоб), а «Яндекс Еды» — на отмену заказов и списание денег.

Пользователи также столкнулись с проблемами при попытке открыть приложения «Вкусно и точка», «Купер», «Магнит» и ЦИАН. У них также не работает личный кабинет.

РБК направил запрос в «Купер», «Вкусно и точка», «Магнит», ЦИАН.

В пресс-службе «Яндекса» РБК подтвердили, что ряд пользователей столкнулись с временными трудностями с доступом к некоторым сервисам компании. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказали там.

В Роскомнадзоре РБК объяснили, что неполадки в работе сервисов, использующих ресурсы Yandex Cloud, связан со сбоем в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса».

«30 марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы «Яндекс Облако». <...> С 14:20 фиксируется снижение количества жалоб», — заявили в ведомстве.

В телеграм-канале Yandex Cloud Alerts сообщается о полной недоступности зоны ru-central1-b.

«Зона ru-central1-b полностью недоступна по питанию, авария с системой энергоснабжения. Команда занимается выяснением причин и их устранением», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года произошел сбой в работе облачного сервиса Yandex Cloud. В одной из трех зон доступности возникли «проблемы с сетевой связностью», неполадки привели «к деградации сервисов некоторых клиентов», объясняли в Yandex Cloud. В Роскомнадзоре тогда сообщали о сбоях в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи.

В частности, неполадки затронули систему бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»), из-за чего возникли трудности с оформлением, переоформлением и возвратом билетов, говорили в пресс-службе «Аэрофлота».