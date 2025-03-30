 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»

Пользователи пожаловались на работу «Яндекс Музыки», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Еды». В Роскомнадзоре объяснили неполадки с сервисами, использующими Yandex Cloud, сбоем в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса»
Яндекс YDEX ₽4 357 -2% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбой произошел в работе сервисов «Яндекс Музыка», «Яндекс Пэй» и «Яндекс Еда», следует из данных Downdetector.

Так, у пользователей возникли трудности с загрузкой «Яндекс Музыки», количество жалоб за сутки превысило 10,7 тыс. Пользователи «Яндекс Пэй» пожаловались на проблемы с оплатой и переводами (более 1,2 тыс. жалоб), а «Яндекс Еды» — на отмену заказов и списание денег.

Пользователи также столкнулись с проблемами при попытке открыть приложения «Вкусно и точка», «Купер», «Магнит» и ЦИАН. У них также не работает личный кабинет.

РБК направил запрос в «Купер», «Вкусно и точка», «Магнит», ЦИАН.

В «Яндексе» произошел сбой в работе сервисов
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В пресс-службе «Яндекса» РБК подтвердили, что ряд пользователей столкнулись с временными трудностями с доступом к некоторым сервисам компании. «Наши специалисты работают над устранением сложностей», — сказали там.

В Роскомнадзоре РБК объяснили, что неполадки в работе сервисов, использующих ресурсы Yandex Cloud, связан со сбоем в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса».

«30 марта с 12:45 до 14:20 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений пользователей о проблемах в работе сервисов, использующих ресурсы «Яндекс Облако». <...> С 14:20 фиксируется снижение количества жалоб», — заявили в ведомстве.

В телеграм-канале Yandex Cloud Alerts сообщается о полной недоступности зоны ru-central1-b.

«Зона ru-central1-b полностью недоступна по питанию, авария с системой энергоснабжения. Команда занимается выяснением причин и их устранением», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года произошел сбой в работе облачного сервиса Yandex Cloud. В одной из трех зон доступности возникли «проблемы с сетевой связностью», неполадки привели «к деградации сервисов некоторых клиентов», объясняли в Yandex Cloud. В Роскомнадзоре тогда сообщали о сбоях в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи.

В частности, неполадки затронули систему бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»), из-за чего возникли трудности с оформлением, переоформлением и возвратом билетов, говорили в пресс-службе «Аэрофлота».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анна Балашова Анна Балашова
сбой Яндекс
Материалы по теме
В Рунете произошел масштабный сбой
Технологии и медиа
В работе сервисов VK произошел сбой
Технологии и медиа
В работе сервиса «Яндекс Музыка» произошел сбой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Ураза-байрам в Москве. ВидеоОбщество, 16:07
Омича обвинили в подготовке к убийству бывшего учителя и одноклассниковОбщество, 15:53
«Краснодар» забил пять безответных голов аутсайдеру РПЛСпорт, 15:53
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Спасатели с 12 марта эвакуировали 676 жителей СуджиОбщество, 15:25
Первая частная немецкая ракета-носитель Spectrum упала при взлетеТехнологии и медиа, 15:13
Словенец побил державшийся 8 лет рекорд в прыжках на лыжах с трамплинаСпорт, 14:54
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Эрозия культуры: как следование трендам разрушает бренды — Fast CompanyPro, 14:52
Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса»Общество, 14:44
В Москве началось прощание с военкором «Первого канала» ПрокофьевойОбщество, 14:42
NI сообщил о застрявших в Польше танках для УкраиныПолитика, 14:40
Китайский клуб КХЛ еще один сезон будет выступать в МытищахСпорт, 14:37
Богомаз заявил об атаке дронов на объект энергетики в Брянской областиПолитика, 14:19
NYT узнала о тайной миссии генералов ВСУ в штабе армии США в ГерманииПолитика, 14:04