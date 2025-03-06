В МВД назвали технические работы причиной сбоев с доступом к онлайн-сервисам

В МВД назвали причину сбоев с доступом к онлайн-сервисам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доступ к онлайн-сервисам МВД России 6 марта был ограничен из-за проведения технических работ. Сейчас его восстановили, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«В связи с проведением технических работ на серверной площадке, обеспечивающей ведомственные интернет-ресурсы, с 11 до 12 часов был затруднен доступ к онлайн-сервисам МВД России», — сказала Волк и добавила, что сейчас работа сайтов и сервисов министерства восстановлена.

Ранее в феврале в работе сервисов Сбербанка произошел крупный сбой, о нем сообщали жители дальневосточных регионов и Центральной России. Люди в том числе жаловались на сбои в работе мобильного приложения, сервисов, сообщали о проблемах с доступом в личный кабинет.

«Сбер» объяснил тогда проблемы техническими работами.