Сеть «Светофор» подала иск к Россельхознадзору о защите репутации

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Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации в отношении Россельхознадзора, потому что на сайте фитосанитарного ведомства магазины сети были названы площадкой сбыта фальсификата, сообщила ТАСС директор сети «Светофор» по Центральному федеральному округу Елена Захаренко.

«Мы считаем заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов. Сама по себе формулировка «площадка для сбыта фальсификата» предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса», — пояснила она.

По словам Захаренко, ведомство должно было сообщить руководству сети о наличии реальных нарушений, если таковые в действительности имеются, и обязать исправить их.

Проверки в магазинах «Светофор» прошли с декабря 2024 по март 2025 года. В торговых точках были обнаружены грубые нарушения технических регламентов и ветеринарного законодательства, сообщил Россельхознадзор. Больше всего несоответствий были выявлены при проверке молочной и мясной продукции на полках.

В середине марта Россельхознадзор назвал сеть «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. По данным ведомства, нарушения были выявлены более чем в десяти регионах.



В некоторых супермаркетах сети в продаже были выявлены мясные продукты, при производстве которых использовались антибиотики. Их обнаружили в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, в сосисках, ветчине и колбасе. Такие мясные товары продавались в Якутии, Костромской и Ивановской областях, а также Мордовии. Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, и антибиотики были выявлены и в субпродуктах птицы, которая продавалась в Татарстане.



Проверку сети проводили и специалисты Роспотребнадзора. В конце февраля судебные приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» в районе Солнцево на западе Москвы.

После исков от Роспотребнадзора сеть «Светофор» закрыла более 200 торговых точек, сообщил «Коммерсантъ». По данным на 1 февраля 2025 года, в российских регионах продолжали работать 2,2 тыс. магазинов сети.