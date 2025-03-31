Минприроды предложило горячую линию для звонков о нападениях собак

Минприроды подготовило три законопроекта для решения проблемы с нападениями животных. В частности, оно предложило создать в регионах горячие линии, куда граждане могли бы сообщать о нападении на них собак и ввести учет заводчиков

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Минприроды подготовило пакет законопроектов по правилам обращения с бездомными и домашними животными. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Мурад Керимов на заседании профильной рабочей группы, созданной в Госдуме, передает корреспондент РБК.

В первом законопроекте предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных. Сейчас в рамках рабочей группы рассматриваются два пути регулирования процесса разведения: путем лицензирования этой деятельности или через саморегулируемые организации (СРО). Минприроды в своем законопроекте «пошло по пути саморегулирования», рассказал Керимов.

Лицензирование имеет гораздо более жесткие рамки, для его введения необходимо предоставить обширное обоснование такой необходимости, прописать риски, которые при этом возможны, пояснил выбор ведомства другой участник заседания из Минприроды Сергей Белянский (в 2022 году занимал должность заместителя начальника отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России, на заседании его представили как «заместителя директора департамента госполитики в сфере регулирования Минприроды»).

В своем законопроекте Минприроды предложило обязать всех, кто хочет заниматься разведением животных, вступить в определенный клуб, который будет как СРО следить за деятельностью своих членов. Если человек решит продать животное, которое получилось в результате разведения, он должен будет иметь на руках документы, которые будет выдавать клуб. Без этого продажа животного будет запрещена.

Законопроект в рабочем порядке согласован с Минсельхозом, уточнил Белянский.

Во втором законопроекте предусматривается создание на уровне региона единого канала, по которому граждане смогут сообщить о нападениях бездомных животных, по аналогии со службой 112. Глава региона будет определять орган, который будет реагировать на такие обращения (например, ветеринарная служба или региональный Минсельхоз). Кроме этого органа информацию будут получать МВД и МЧС. Реагируя на вызов, все три органа будут координироваться между собой, рассказал Белянский.

Этот законопроект был согласован с МВД, МЧС, Минэком, Минфином, уточнил он.

В третьем законопроекте предложили вносить поправки в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», и закреплять там обязательство владельцев регистрировать и ставить на учет домашних животных.

Все три законопроекта находятся «в высокой степени готовности», по ним завершается межведомственное согласование, рассказал Керимов. Их могут разместить на портале проектов нормативных правовых актов в течение месяца.

Рабочая группа по вопросам изменения законодательства в части обращения с бездомными животными была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это произошло после резонансного нападения двух собак породы хаски на мальчика в Сочи. Возглавила группу глава комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

28 февраля группа внесла в Госдуму законопроект, которым предложила запретить регионам возвращать отловленных бездомных животных в места отлова. Одновременно им будет даваться возможность усыплять таких животных после истечения предельного срока их содержания в приютах.

Предложенный законопроект имел широкий резонанс. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас неоднократно высказывался о том, что предлагаемые нормы противоречат постановлению Конституционного суда, которое тот вынес в июле 2024 года. Тогда суд признал усыпление бездомных животных исключительной мерой, которая допустима только при ряде условий. В их числе — немотивированная агрессивность, опасная болезнь животного или необходимость прекратить его непереносимые страдания. В других случаях, говорится в постановлении, усыпление может быть мотивировано сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией, когда по-другому с ней нельзя справиться, и если применяемые меры носят временный характер.

В ряде городов, в том числе в Калининграде, Ижевске и Новосибирске, прошли акции против принятия таких законодательных норм.

Законопроект планировалось вынести на этап первого чтения 19 марта, однако его отложили.