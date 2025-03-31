 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Минприроды предложило горячую линию для звонков о нападениях собак

Минприроды предложило создать горячие линии в регионах по нападению собак
Минприроды подготовило три законопроекта для решения проблемы с нападениями животных. В частности, оно предложило создать в регионах горячие линии, куда граждане могли бы сообщать о нападении на них собак и ввести учет заводчиков
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минприроды подготовило пакет законопроектов по правилам обращения с бездомными и домашними животными. Об этом рассказал заместитель руководителя ведомства Мурад Керимов на заседании профильной рабочей группы, созданной в Госдуме, передает корреспондент РБК.

В первом законопроекте предлагается регламентировать деятельность заводчиков животных. Сейчас в рамках рабочей группы рассматриваются два пути регулирования процесса разведения: путем лицензирования этой деятельности или через саморегулируемые организации (СРО). Минприроды в своем законопроекте «пошло по пути саморегулирования», рассказал Керимов.

Лицензирование имеет гораздо более жесткие рамки, для его введения необходимо предоставить обширное обоснование такой необходимости, прописать риски, которые при этом возможны, пояснил выбор ведомства другой участник заседания из Минприроды Сергей Белянский (в 2022 году занимал должность заместителя начальника отдела правового регулирования в области ответственного обращения с животными Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России, на заседании его представили как «заместителя директора департамента госполитики в сфере регулирования Минприроды»).

В своем законопроекте Минприроды предложило обязать всех, кто хочет заниматься разведением животных, вступить в определенный клуб, который будет как СРО следить за деятельностью своих членов. Если человек решит продать животное, которое получилось в результате разведения, он должен будет иметь на руках документы, которые будет выдавать клуб. Без этого продажа животного будет запрещена.

Законопроект в рабочем порядке согласован с Минсельхозом, уточнил Белянский.

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Во втором законопроекте предусматривается создание на уровне региона единого канала, по которому граждане смогут сообщить о нападениях бездомных животных, по аналогии со службой 112. Глава региона будет определять орган, который будет реагировать на такие обращения (например, ветеринарная служба или региональный Минсельхоз). Кроме этого органа информацию будут получать МВД и МЧС. Реагируя на вызов, все три органа будут координироваться между собой, рассказал Белянский.

Этот законопроект был согласован с МВД, МЧС, Минэком, Минфином, уточнил он.

В третьем законопроекте предложили вносить поправки в ст. 13 федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными», и закреплять там обязательство владельцев регистрировать и ставить на учет домашних животных.

Все три законопроекта находятся «в высокой степени готовности», по ним завершается межведомственное согласование, рассказал Керимов. Их могут разместить на портале проектов нормативных правовых актов в течение месяца.

Рабочая группа по вопросам изменения законодательства в части обращения с бездомными животными была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это произошло после резонансного нападения двух собак породы хаски на мальчика в Сочи. Возглавила группу глава комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В Думе подготовили запрет выпускать бездомных собак в места отлова
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

28 февраля группа внесла в Госдуму законопроект, которым предложила запретить регионам возвращать отловленных бездомных животных в места отлова. Одновременно им будет даваться возможность усыплять таких животных после истечения предельного срока их содержания в приютах.

Предложенный законопроект имел широкий резонанс. Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас неоднократно высказывался о том, что предлагаемые нормы противоречат постановлению Конституционного суда, которое тот вынес в июле 2024 года. Тогда суд признал усыпление бездомных животных исключительной мерой, которая допустима только при ряде условий. В их числе — немотивированная агрессивность, опасная болезнь животного или необходимость прекратить его непереносимые страдания. В других случаях, говорится в постановлении, усыпление может быть мотивировано сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией, когда по-другому с ней нельзя справиться, и если применяемые меры носят временный характер.

В ряде городов, в том числе в Калининграде, Ижевске и Новосибирске, прошли акции против принятия таких законодательных норм.

Законопроект планировалось вынести на этап первого чтения 19 марта, однако его отложили.

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Минприроды бездомные животные законопроект Нина Останина
Материалы по теме
В Думе предложили запретить пьяным и детям выгуливать опасных собак
Политика
Депутаты предложили законодательно запретить подкармливать собак и кошек
Политика
Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 18:12
«Салават Юлаев» проиграл после двух разгромных побед в плей-офф КХЛСпорт, 18:08
Минприроды предложило горячую линию для звонков о нападениях собакПолитика, 18:03
Глава BlackRock увидел в биткоине риски для доллара США. Какие это рискиКрипто, 18:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 17:59
Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с ТрампомПолитика, 17:55
Ресурсы и не только: как расширить российский экспорт в ИндиюОтрасли, 17:52
Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADAСпорт, 17:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны предупредило об электронных повестках в весенний призывОбщество, 17:49
Определены лучшие представители малого бизнеса страныОтрасли, 17:43
Украинские облигации упали до минимума за 4 месяца на заявлениях ТрампаИнвестиции, 17:39
Минобороны напомнило о юридической силе бумажных повестокОбщество, 17:30
Власти Японии уточнили количество жертв ожидаемого «мегаземлетрясения»Общество, 17:28
В Москве во вторник выпадет до двух третей месячной нормы осадковГород, 17:25
В БКС назвали топ-5 акций для активных трейдеров на апрельИнвестиции, 17:25