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Политика ,  
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В Литве уволили российского врача после подозрений в слежке за коллегами

Фото: VULSK / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: VULSK / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Литве из университетской больницы Вильнюса «Сантара» уволили российского врача, заподозренного в слежке за своими коллегами. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

По данным LRT, хирург из России Кирилл В., работавший в литовской больнице с декабря 2023 года, был уволен в марте после окончания действия срочного трудового договора. Изначально планировалось, что врач останется работать в больнице до лета, но трудовой договор с ним продлен не был.

Скандал вокруг российского хирурга разгорелся после того, как ряд медиков обратились в Департамент государственной безопасности Литвы (VSD), заподозрив его в сборе информации о политических взглядах коллег. Как сообщает LRT, он проявлял к ним повышенный интерес и собирал о своих коллегах информацию.

Источники LRT сообщают, что из-за этих подозрений в VSD вызвали его непосредственного руководителя. В ходе проверки выяснилось, что Кирилл В. ранее занимал высокие посты в российских государственных фондах и компаниях, а также был замечен на мероприятиях с участием президента России Владимира Путина и министра обороны России Андрея Белоусова.

VSD отказался предоставить телерадиокомпании какую-либо информацию о поступивших жалобах, их обоснованности или начатом расследовании.

В Польше предъявили обвинение украинцу в шпионаже на Россию
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Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В середине марта в Латвии возбудили уголовное дело о шпионаже в отношении украинца и эстонца.

Мужчины были задержаны в Риге еще 24 февраля, однако информация об этом появилась только в марте. В тот же день против них возбудили уголовное дело по статье о шпионаже в пользу неназванного «иностранного государства».

При обысках у задержанных изъяли пять мобильных телефонов, четыре беспилотника, флеш-накопитель, а также камеру, установленную для наблюдения за стратегическим объектом. Суд постановил заключить их под стражу.

Латвийские спецслужбы отметили, что ранее эстонец и украинец уже привлекались за использование дронов вблизи охраняемых объектов.

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Теги
Литва российский врач увольнение шпионаж
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