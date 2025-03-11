Украинца и эстонца задержали в Латвии по подозрению в шпионаже

В Латвии возбуждено уголовное дело о шпионаже в отношении граждан Украины и Эстонии, пишет LETA. По версии местных спецслужб, они собирали информацию по заданию «иностранного государства». При обыске у них нашли камеры и дроны

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

В Латвии по обвинению в шпионаже задержали гражданина Украины и гражданина Эстонии, сообщает информагентство LETA со ссылкой на службу безопасности страны. По информации портала Delfi, один из задержанных — эстонский фотолюбитель Маттиас Рикка, который специализируется на съемке поездов и железнодорожных объектов.

Маттиаса Рикку и украинца, личность которого не уточняется, задержали в Риге еще 24 февраля, однако известно об этом стало только в марте, пишет Delfi. В тот же день в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже в пользу «иностранного государства». О какой стране идет речь, Служба госбезопасности Латвии не уточняет, отмечает LETA.

По информации информагентства, при обысках у мужчин были изъяты пять мобильных телефонов, четыре беспилотника, флешка, а также камера, установленная для наблюдения за одним из «критически важных объектов инфраструктуры». «В качестве меры пресечения в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует LETA пресс-релиз латвийского ведомства.

По данным Службы госбезопасности Латвии, до задержания 24 февраля эстонца и украинца уже задерживали за использование беспилотников около охраняемых объектов. Кроме того, Рикке годом ранее выносили предупреждение за съемку объектов инфраструктуры без разрешения.