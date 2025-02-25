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Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I

В Полтаве назвали снос памятника Петру I «избавлением от имперских маркеров»

Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
(Фото: kateryna_yamshchikova / Telegram)
Демонтаж памятника Петру I в Полтаве, Украина, 25 февраля 2025 года
(Фото: kateryna_yamshchikova / Telegram)

Власти города Полтавы на Центральной Украине демонтировали памятник российскому императору Петру I, сообщила исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова.

«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала она в своем телеграм-канале.

Ямщикова обратила внимание, что демонтаж памятника — это «не акт вандализма», а целенаправленное действие общества, которое освобождается от «российских имперских маркеров».

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Фото:Yuliya Petushynska / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Памятник Петру I в Полтаве расположен около Музея истории Полтавской битвы. Его установили в 1950 году.

Фигуру императора изготовили еще в 1915 году в Санкт-Петербурге. Изначально с 1919 года она стояла в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса. После расформирования корпуса ее отправили в Полтаву.

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Теги
Полтава Петр I памятник демонтаж
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