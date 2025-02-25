Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
Власти города Полтавы на Центральной Украине демонтировали памятник российскому императору Петру I, сообщила исполняющая обязанности главы города Екатерина Ямщикова.
«Согласно решению Министерства культуры и информационной политики Украины, памятник Петру I был устранен из публичного пространства нашего города. Этот шаг является важной частью государственной политики деколонизации», — написала она в своем телеграм-канале.
Ямщикова обратила внимание, что демонтаж памятника — это «не акт вандализма», а целенаправленное действие общества, которое освобождается от «российских имперских маркеров».
Памятник Петру I в Полтаве расположен около Музея истории Полтавской битвы. Его установили в 1950 году.
Фигуру императора изготовили еще в 1915 году в Санкт-Петербурге. Изначально с 1919 года она стояла в главном вестибюле Петровского Полтавского кадетского корпуса. После расформирования корпуса ее отправили в Полтаву.
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