Преподаватель Гнесинки погибла при падении автомобиля с парковки в Москве

Наталия Бойцова (Фото: Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных)

Преподаватель теоретических дисциплин музыкального училища им. Гнесиных, музыковед Наталия Бойцова погибла при падении и последующем возгорании легкового автомобиля с паркинга. Об этом сообщил РБК руководитель пресс-центра РАМ имени Гнесиных Вадим Симонов.

«Да, именно она находилась в автомобиле», — сказал он.

Информацию также подтвердила администрация и ректорат учебного заведения в телеграм-канале училища.

Накануне, 31 марта 2025 года, «Московский комсомолец» и Baza сообщили, что автомобиль упал с четвертого этажа парковки и загорелся.

Как уточнила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале, инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 35. Находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen женщина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга и рухнула вниз. В результате женщина погибла на месте.

Наталия Бойцова родилась 10 декабря 1956 года. После окончания в 1978 году ГМПИИ им Гнесиных, поступила в Московскую консерваторию им. Чайковского и окончила ее в 1983 году. С того же года преподавала в ГМПИИ им Гнесиных, а в 1996 году возглавила отдел теории музыки.