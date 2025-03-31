На западе Москвы машина упала с четвертого этажа парковки и загорелась

Фото: bazabazon / Telegram

На улице Крылатской на западе столицы автомобиль упал с четвертого этажа парковки и загорелся, водитель погиб, сообщают «Московский комсомолец» и Baza. Официальной информации о гибели человека пока не поступало.

На место происшествия выехали пожарные. По словам очевидцев, упал Volkswagen Golf. По данным МК, он принадлежит 69-летней женщине. Однако пока неизвестно, кто именно находился за рулем автомобиля.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве рекомендовали РБК обратиться в следственный комитет. РБК обратился за комментарием к ГСУ СК России по Москве

Летом 2024 года в Краснодаре автомобиль BMW выпал с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея Краснодар». В результате происшествия погибли три человека, которые находились в салоне машины. Это 37-летний водитель, женщина и ребенок (мальчик).

В МВД тогда сообщили, что водитель не справился с управлением и, набрав скорость, пробил ограждение.