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Путин упростил получение гражданства белорусами, казахами и молдаванами

Путин упростил получение гражданства России белорусами, казахами и молдаванами
Белорусы смогут получать гражданство без соблюдения требования о проживании в России в течение пяти лет, подтверждения знания русского языка, истории и законов страны. Для казахов и молдаван в силе остается пункт о языке
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Граждане Белоруссии, Казахстана и Молдавии смогут подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Он размещен на портале правовой информации.

Граждане Белоруссии смогут подать заявление без соблюдения п. 1–3 ст. 15 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Речь идет о пунктах:

  • постоянное проживание в России с момента выдачи вида на жительство в течение пяти лет;
  • владение русским языком;
  • знание истории и основ законодательства страны.

Для граждан Казахстана и Молдавии обязательным остается пункт о владении русским языком. Поэтому они, помимо вида на жительства и документа, удостоверяющего личность и гражданство, должны предоставить подтверждение знания языка.

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Всего при подаче заявлений на российское гражданство нужно соответствовать четырем критериям. Последний звучит так: «В отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотренными ст. 18 настоящего федерального закона». В указанной статье перечислены следующие основания:

  • создание угрозы безопасности России;

  • участие в международных и иных вооруженных конфликтах или в действиях против российской армии либо миротворцев;

  • участие в совершении терактов или в действиях, имеющих признаки экстремистской деятельности;

  • служба в армии, органах безопасности или правоохранительных органах другого государства;

  • преследование в уголовном порядке в России или другом государстве; отбывание наказания в виде лишение свободы; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в России;

  • предоставление поддельных документов;

  • запрет на въезд в Россию.

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Среди документов, с помощью которых иностранец может подтвердить владение русским языком, названы документ об образовании, выданный во времена СССР; документ об образовании, выданный организацией, находившейся в совместном владении России и другой страны; документ об образовании из страны, где русский язык является государственным (в Белоруссии он имеет такой статус; в Казахстане — язык межнационального общения; в Молдавии государственный язык — румынский); сертификат, который выдан организацией, имеющей право проводить соответствующие экзамены по распоряжению Минобрнауки.

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Владимир Путин российское гражданство Казахстан Молдавия Белоруссия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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