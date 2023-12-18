Путин упростил получение гражданства белорусами, казахами и молдаванами

Белорусы смогут получать гражданство без соблюдения требования о проживании в России в течение пяти лет, подтверждения знания русского языка, истории и законов страны. Для казахов и молдаван в силе остается пункт о языке

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Граждане Белоруссии, Казахстана и Молдавии смогут подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке, следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Он размещен на портале правовой информации.

Граждане Белоруссии смогут подать заявление без соблюдения п. 1–3 ст. 15 федерального закона № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Речь идет о пунктах:

постоянное проживание в России с момента выдачи вида на жительство в течение пяти лет;

владение русским языком;

знание истории и основ законодательства страны.

Для граждан Казахстана и Молдавии обязательным остается пункт о владении русским языком. Поэтому они, помимо вида на жительства и документа, удостоверяющего личность и гражданство, должны предоставить подтверждение знания языка.

Всего при подаче заявлений на российское гражданство нужно соответствовать четырем критериям. Последний звучит так: «В отношении указанных иностранного гражданина или лица без гражданства отсутствуют обстоятельства, являющиеся основаниями отклонения заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотренными ст. 18 настоящего федерального закона». В указанной статье перечислены следующие основания:

создание угрозы безопасности России;

участие в международных и иных вооруженных конфликтах или в действиях против российской армии либо миротворцев;

участие в совершении терактов или в действиях, имеющих признаки экстремистской деятельности;

служба в армии, органах безопасности или правоохранительных органах другого государства;

преследование в уголовном порядке в России или другом государстве; отбывание наказания в виде лишение свободы; наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступления в России;

предоставление поддельных документов;

запрет на въезд в Россию.

Среди документов, с помощью которых иностранец может подтвердить владение русским языком, названы документ об образовании, выданный во времена СССР; документ об образовании, выданный организацией, находившейся в совместном владении России и другой страны; документ об образовании из страны, где русский язык является государственным (в Белоруссии он имеет такой статус; в Казахстане — язык межнационального общения; в Молдавии государственный язык — румынский); сертификат, который выдан организацией, имеющей право проводить соответствующие экзамены по распоряжению Минобрнауки.