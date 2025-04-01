Жертва Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смерти

Вирджиния Джуффре (Фото: Barry Williams / New York Daily News / TNS / ABACA / Reuters)

Вирджиния Джуффре, жертва сексуализированного насилия финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала, что попала в автомобильную аварию и что врачи «дают ей четыре дня жизни», передает CNN.

ДТП произошло на западе Австралии. В автомобиль Джуффре, по ее словам, на скорости 110 км/ч врезался школьный автобус. Она не привела подробности случившегося.

«У меня почечная недостаточность, мне осталось жить четыре дня», — написала Джуффре в социальных сетях. Она добавила, что ее перевели в специализированную урологическую больницу.

Американскому финансисту Джеффри Эпштейну в июле 2019 года предъявили обвинения в секс-торговле несовершеннолетними, в августе 2019 года он покончил с собой в одной из тюрем Нью-Йорка.



В том же году Джуффре заявила, что стала жертвой секс-торговли. По ее словам, Эпштейн заставлял Джуффре заниматься сексом с друзьями финансиста, включая британского принца Эндрю. В августе 2021 года Вирджиния Джуффре подала иск к представителю британской королевской семьи, в 2022 году Джуффре и принц Эндрю заключили внесудебное соглашение.

Эпштейн уже обвинялся в склонении несовершеннолетних к проституции в 2008 году. Тогда он заключил сделку со следствием, в рамках которой его приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Сделка подразумевала, что Эпштейн в обмен на сокращение срока признает вину, выплачивает компенсации своим жертвам, а также регистрируется в специальном реестре как сексуальный преступник.