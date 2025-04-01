Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США Киеву

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Россия пока не слышала от США требования к Украине прекратить военные действия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны», — сказал Рябков.

Он отметил, что США пытаются «найти некую схему», чтобы добиться прекращения огня на американских условиях. Потом США хотят «перейти к неким другим моделям и схемам», в которых нет места главному требованию Москвы — «решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта».

«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что у России есть свои приоритеты, которые она обсуждала с США, в том числе, на переговорах в Эр-Рияде.

Ранее, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли экспертные консультации России и США. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что стороны в первую очередь обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. Лавров добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». При этом он подчеркнул, что Москве нужны четкие гарантии.

В Кремле позже сообщили, что США пообещали способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Там также назвали и другие пункты.

Версия пресс-релиза Белого дома несколько отличалась от аналогичной версии Кремля. В администрации президента США сообщили, что речь, в том числе, шла о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.