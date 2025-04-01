 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Россия пока не слышала от США требования к Украине прекратить военные действия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны», — сказал Рябков.

Он отметил, что США пытаются «найти некую схему», чтобы добиться прекращения огня на американских условиях. Потом США хотят «перейти к неким другим моделям и схемам», в которых нет места главному требованию Москвы — «решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта».

«Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьезно, но мы тоже не можем все это принимать как есть», — отметил он.

Рябков подчеркнул, что у России есть свои приоритеты, которые она обсуждала с США, в том числе, на переговорах в Эр-Рияде.

Дмитриев рассказал о переговорах с США по добыче ресурсов в России
Экономика
Кирилл Дмитриев

Ранее, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли экспертные консультации России и США. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что стороны в первую очередь обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. Лавров добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». При этом он подчеркнул, что Москве нужны четкие гарантии.

В Кремле позже сообщили, что США пообещали способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций. Там также назвали и другие пункты.

Версия пресс-релиза Белого дома несколько отличалась от аналогичной версии Кремля. В администрации президента США сообщили, что речь, в том числе, шла о разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Рябков США Украина
Материалы по теме
Рябков назвал контакты Путина и Трампа началом длительного оздоровления
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России понимания мирного плана Трампа
Политика
Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
Дума приняла в первом чтении поправки в закон о выборахПолитика, 15:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Forbes впервые признал миллиардерами Шварцнеггера и СпринстинаФинансы, 15:36
Глава Мурманской области предложил ускорить финансирование порта ЛавнаБизнес, 15:34
Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд выбыл более чем на месяцСпорт, 15:25
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства старообрядцамиПолитика, 15:23
Рябков заявил, что Россия еще не слышала нужных «сигналов» США КиевуПолитика, 15:22
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Традиции и инновации: как Индия завоевывает мировой рынок легпромаОтрасли, 15:21
В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуруОбщество, 15:18
Индекс РТС впервые с 14 февраля опустился ниже 1100 пунктовИнвестиции, 15:14
Hyundai показал шоу-кар Insteroid, вдохновленный видеоиграмиАвто, 15:10
Путин утвердил день наставника в РоссииОбщество, 14:59
Жертва Джеффри Эпштейна рассказала, что находится при смертиОбщество, 14:54
Большунов выиграл спринт в финале Кубка России по лыжным гонкамСпорт, 14:53