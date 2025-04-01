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Общество ,  
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В рухнувшем в Таиланде небоскребе нашли бракованную арматуру

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Образцы стальной арматуры разных размеров, собранные на месте крушения небоскреба, не прошли испытания в Институте железа и стали Таиланда по основным характеристикам: массы, химического состава и способности выдерживать нагрузку до разрушения. Об этом пишет Bloomberg.

Металл был изготовлен компанией, чей завод закрыли в декабре 2024 года, сообщил глава рабочей группы в Министерстве промышленности Титипас Чоддаэчачайнун, не назвав компанию.

Министерство и местные СМИ поделились изображениями стальных балок, которые использовали при строительстве здания. На них заметили бренд «Sky», принадлежащий компании Xin Ke Yuan Steel Co. Ее завод в тайской провинции Районг закрыли по соображениям безопасности в декабре из-за газовой аварии.

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Общество
Фото:Reuters

Сам небоскреб строился компанией ITD-CREC, совместным предприятием Italian-Thai Development Pcl и China Railway Number 10 Thailand Co.

Расследование проводится по распоряжению правительства Таиланда с целью выяснить причины обрушения здания.

30-этажный небоскреб в Бангкоке рухнул 28 марта из-за землетрясения, эпицентр которого находился в Мьянме. Его магнитуда составила 7,7 балла. В результате обрушения здания погибли по меньшей мере 12 рабочих и около 80 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжаются, но огромные количества бетонных обломков затрудняют поиск выживших даже спустя несколько суток после землетрясения.

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