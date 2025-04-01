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Политика ,  
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Американец-нелегал трижды пытался попасть из Литвы в Белоруссию

Американец-нелегал трижды пытался попасть из Литвы в Белоруссию
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Задержанный днем ранее гражданин США до этого два раза в течение одного дня пытался попасть из Литвы в Белоруссию. На третий раз американца задержали. Об этом сообщает белорусский пограничный комитет (ГПК).

Гражданин США 24 марта дважды пытался въехать на территорию республики. Утром он пытался пересечь границу через пропускной пункт Каменный Лог (Мядининкай), а вечером того же дня — через погранпереход Бенякони (Шальчининкай). Однако при прохождении пограничного контроля он не смог подтвердить наличие средств для покрытия расходов по его пребыванию в Белоруссии и выезду из страны. Во въезде американцу отказали.

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Ночью 31 марта его задержали при очередной попытке попасть в республику. Таможенники сняли американца с одного из грузовых вагонов, задержали и передали органам пограничной службы. В ведомстве сообщили, что начался административный процесс за незаконное пересечение государственной границы. После привлечения к административной ответственности американца депортируют в Литву.

В феврале белорусские пограничники в разных районах на границе с Литвой задержали четверых граждан страны, которые хранили беспилотники. В ГПК сообщили, что против всех задержанных открыли административное дело за нарушение пограничного режима, а двоих из них также привлекут к ответственности за неповиновение требованиям сотрудников органов погранслужбы.

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Белоруссия граница американец задержания
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Белорусские пограничники нашли в грузовом вагоне американца-нелегала
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