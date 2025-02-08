 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Белоруссии пограничники задержали четырех человек с дронами за сутки

В Белоруссии пограничники задержали четырех человек с дронами за сутки
Video

Белорусские пограничники в районах на границе с Литвой задержали четверых граждан страны, которые хранили беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).

Одного белоруса задержали в агрогородке Трабы Ивьевского района, отметили в ведомстве. «При осмотре его жилища обнаружены два беспилотных летательных аппарата, четыре пульта дистанционного управления и 25 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, комплектующие к БЛА, а также планшет», — говорится в сообщении.

Второй случай произошел вблизи хутора Альтария Ивьевского района, где у местного жителя также нашли беспилотник, комплектующие к нему и прибор ночного видения.

В ГПК добавили, что еще двоих граждан Белоруссии задержали в населенном пункте Свентоянск Гродненской области, которые в том числе пытались скрыться от военных. «На месте происшествия обнаружены беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему, а также радиостанция и тепловизор», — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что против всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, а двоих из них также привлекут к ответственности за неповиновение требованиям сотрудников органов погранслужбы.

Лукашенко рассказал о сложной ситуации на белорусской границе
Политика
Фото:Александр Ратушняк / AP / ТАСС

В конце января ГПК сообщил, что Украина стянула к границам Белоруссии группировку 15 тыс. военнослужащих.

Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на белорусской границе сложной. Он посетовал на «огромные» очереди на границе, что создает дополнительную нагрузку на пограничников.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Белоруссия дроны пограничники Литва
Материалы по теме
Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕС
Политика
В Армении назвали условие вывода российских пограничников
Политика
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитого беженца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
Глава РФС ответил на вопрос о возвращении России на международные турнирыСпорт, 12:00
Почему ЕС заинтересован в поражении правящих в Косово сил на выборахПолитика, 12:00
Оператор оценил эффект на Россию от выхода стран Балтии из энергокольцаПолитика, 11:43
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
Шольц раскрыл стратегию ЕС в случае введения Трампом пошлинПолитика, 11:38
Канадская фигуристка предложила Валиевой оставить себе отобранные медалиСпорт, 11:28
В Новой Каховке сообщили о повреждении жилых домов в результате удара ВСУПолитика, 11:17
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Белоруссии пограничники задержали четырех человек с дронами за суткиПолитика, 11:04
Что будет представлять собой противоракетный «Железный купол» ТрампаПолитика, 11:00
В аэропорту Софии задержали несколько рейсов из-за неизвестного БПЛАОбщество, 10:59
Костомаров вспомнил, как Навка предлагала ему выступать за БелоруссиюСпорт, 10:50
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
ГИБДД начала изымать электровелосипеды московских курьеровТехнологии и медиа, 10:43
Туристка из России упала со скалы в Анталье, пытаясь сфотографироватьсяОбщество, 10:41