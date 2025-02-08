В Белоруссии пограничники задержали четырех человек с дронами за сутки

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Белорусские пограничники в районах на границе с Литвой задержали четверых граждан страны, которые хранили беспилотники. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК).

Одного белоруса задержали в агрогородке Трабы Ивьевского района, отметили в ведомстве. «При осмотре его жилища обнаружены два беспилотных летательных аппарата, четыре пульта дистанционного управления и 25 аккумуляторных батарей к ним, зарядные станции, комплектующие к БЛА, а также планшет», — говорится в сообщении.

Второй случай произошел вблизи хутора Альтария Ивьевского района, где у местного жителя также нашли беспилотник, комплектующие к нему и прибор ночного видения.

В ГПК добавили, что еще двоих граждан Белоруссии задержали в населенном пункте Свентоянск Гродненской области, которые в том числе пытались скрыться от военных. «На месте происшествия обнаружены беспилотник мультироторного типа, пульт управления и аккумуляторы к нему, а также радиостанция и тепловизор», — сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что против всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима, а двоих из них также привлекут к ответственности за неповиновение требованиям сотрудников органов погранслужбы.

В конце января ГПК сообщил, что Украина стянула к границам Белоруссии группировку 15 тыс. военнослужащих.

Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на белорусской границе сложной. Он посетовал на «огромные» очереди на границе, что создает дополнительную нагрузку на пограничников.