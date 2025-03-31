Белорусские пограничники нашли в грузовом вагоне американца-нелегала

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На железнодорожной станции Молодечно в Минской области Белоруссии таможенники сняли с одного из грузовых вагонов гражданина США, сообщает пресс-служба таможенных органов республики в телеграм-канале.

«27-летний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов ж/д состава сообщением Кена — Молодечно», — говорится в сообщении.

Молодого человека задержали и передали органам пограничной службы. Подробности случившегося пресс-служба не уточняет.

Расстояние от железнодорожной станции Молодечно до границы Белоруссии и Литвы по прямой составляет примерно 105 км.



Путь от станции Кена (Литва) до станции Молодечно (Белоруссия) составляет 175 км по прямой и 240 км по железной дороге.

Ранее, 20 марта, пограничники в Сланцевском районе Ленинградской области задержали нарушителя, который вплавь в гидрокостюме пересек пограничную реку Нарву из Эстонии.

Против нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение государственной границы. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.