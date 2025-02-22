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Военная операция на Украине ,  
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В Польше украинца осудили по делу о диверсиях в пользу России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA / ТАСС
Фото: Krzysztof Zatycki / ZUMA / ТАСС

Суд Вроцлава приговорил к восьми годам тюремного заключения гражданина Украины за планирование актов саботажа и поджога в интересах России. Об этом сообщает Assosiated Press.

Речь идет о 51-летнем мужчине, известном под именем Сергей С. Он признан виновным в участии в преступной группировке и подготовке поджога различных строений в городе.

Сотрудники госбезопасности Польши арестовали его в январе 2024 года. До сих пор мужчина оставался под арестом. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, мужчина действовал в интересах России.
Польские власти заявили, что он готовился поджечь принадлежащую США лакокрасочную фабрику и другие объекты.

Сам мужчина отрицает обвинения. Однако он признался в том, что принял от неизвестного лица онлайн-заказ в обмен на деньги. В рамках дела обвинения предъявили еще четырем лицам, а более десятка граждан Польши, Украины и Белоруссии были арестованы в связи с другими актами саботажа или шпионажа.

ФСБ сообщила о задержании россиянина за подготовку диверсии в Сочи
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В начале февраля Московский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении россиянина Артема Чернова, обвиняемого в организации четырех диверсий и государственной измене в пользу Украины. Чернова обвиняют в четырех преступлениях по ч. 4 ст. 281.1 Уголовного кодекса — организация диверсии, а также по ст. 275 — государственная измена. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

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Теги
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