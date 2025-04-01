Глава МИД Китая возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата

Ван И во время возложения цветов в Александровском саду (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память павших воинов минутой молчания.

Венок из алых роз украшен лентами в цветах национального флага КНР с золотой надписью «Подвиг павших героев бессмертен». Церемония прошла в сопровождении военного образцового оркестра почетного караула, передает ТАСС.

Глава китайского МИДа приехал в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Сегодня у министров запланированы переговоры. Они обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.

Перед встречей с Сергеем Лавровым Ван И заявил, что ядерное разоружение необходимо проводить поэтапно. По словам китайского дипломата, работать над сокращением ядерной программы должен в первую очередь тот, кто обладает самым крупным арсеналом на планете.