Глава МИД Китая возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата
Министр иностранных дел Китая Ван И возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память павших воинов минутой молчания.
Венок из алых роз украшен лентами в цветах национального флага КНР с золотой надписью «Подвиг павших героев бессмертен». Церемония прошла в сопровождении военного образцового оркестра почетного караула, передает ТАСС.
Глава китайского МИДа приехал в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Сегодня у министров запланированы переговоры. Они обсудят урегулирование украинского кризиса, двусторонние отношения и контакты на высшем уровне.
Перед встречей с Сергеем Лавровым Ван И заявил, что ядерное разоружение необходимо проводить поэтапно. По словам китайского дипломата, работать над сокращением ядерной программы должен в первую очередь тот, кто обладает самым крупным арсеналом на планете.
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