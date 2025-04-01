Путин 1 апреля проведет внеплановое совещание Совбеза России
Президент Владимир Путин проведет во вторник, 1 апреля, внеплановое совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Путин во вторник, 1 апреля, работает в резиденции Ново-Огарево. «Ближе к вечеру президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль позже раскроет темы, которые обсудят на совещании.
Предыдущее совещание Совета безопасности прошло по видеосвязи в пятницу, 28 марта. Главной его темой стало развитие отношений России с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С докладом выступил глава МИД Сергей Лавров.
В конце ноября замглавы министра иностранных дел Сергей Рябков допустил размещение ракет средней и меньшей дальности в регионе в ответ на действия США. По его словам, ответственность за «любые эскалационные сценарии» в АТР будет лежать на странах Запада.
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