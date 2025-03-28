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Политика ,  
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Путин обсудил с Совбезом проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

На совещании обсудили вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и другие.

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В конце ноября 2024 года замглавы российского МИДа Сергей Рябков допустил размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в АТР в ответ на действия США. Ответственность за «любые эскалационные сценарии» будет лежать на Вашингтоне и европейских странах, подчеркнул тогда Рябков.

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Владимир Путин Совет безопасности совещание Азиатско-Тихоокеанский регион
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политик, президент России
7 октября 1952 года
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