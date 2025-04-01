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Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей на опьянение, исключив норму о фиксации в анализах «психоактивных» и «одурманивающих» веществ, включая лекарства. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

В департаменте здравоохранения Москвы указали, что эта мера могла бы создать риски коррупции, отмечает издание.

Обновленный проект приказа, заменяющий приказ 993н (действует до 1 сентября), размещен на федеральном портале общественных обсуждений законопроектов. Среди изменений — разрешение на забор крови у тяжело раненых в ДТП без теста на выдох и введение «добровольного информированного согласия» на проведение проверки.

Ранее в ведомстве предлагали, чтобы при обнаружении запрещенных веществ в анализах водителя врач указывал их название, но от этого отказались, отмечает издание. Сейчас врачи могут выносить три заключения: опьянение установлено, не установлено или отказ от проверки.

До 2022 года водителей могли штрафовать и лишать прав за найденные в анализах лекарства. Однако Конституционный суд запретил это, указав, что КоАП не предусматривает наказания за разрешенные препараты. Госдума с 2023 года готовит поправки, разрешающие такие санкции, пишет издание. Сейчас наказание применяется только за алкоголь, психотропные вещества (по перечню правительства) и наркотики.

В настоящее время процедура проверки на состояние опьянения проходит в два этапа: сначала алкометр ГИБДД, затем — медицинское освидетельствование. Анализ мочи обязателен, в отдельных случаях проводится анализ крови. За отказ от процедуры грозит штраф 45 тыс. руб. и лишение прав на 1,5–2 года.

Минздрав учел замечания депздрава Москвы, указавшего на несоответствие норм КоАП и Уголовного кодекса, а также риски коррупции, отметили в издании. Проект был направлен на оценку регулирующего воздействия.

Проект приказа, регулирующий новый порядок проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, был вынесен Минздравом на общественное обсуждение 16 марта.

В базе проект появился в середине февраля, а вступление в силу новых правил запланировано на 1 сентября 2025 года.

Обсуждение проекта длилось с 12 по 20 марта.

Документ уточняет порядок освидетельствования, включая экстренные случаи, обновляет список запрещенных веществ и регламентирует процесс получения согласия. Алгоритм проверки остается прежним, но теперь освидетельствование возможно только при письменном согласии водителя или его представителя. Отказ ведет к штрафу и лишению прав.