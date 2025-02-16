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Новые законы в России ,  
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Минздрав предложил изменить порядок освидетельствования на опьянение

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Новые законы в России
Минздрав предлагает пересмотреть порядок проведения освидетельствования на состояние опьянения. В частности, ведомство уточнило саму процедуру, список наркотических и психотропных веществ, а также основания для отказа от проверки

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, который пересматривает порядок проведения медицинского освидетельствования для определения состояния всех видов опьянения — алкогольного, наркотического и токсического. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте детально прописана процедура освидетельствования и формулировки заключений, особенно в контексте оказания экстренной помощи, например, при ДТП. Ведомством внесены изменения в список наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

Проект также регулирует процесс получения добровольного согласия на освидетельствование и определяет основания для его отказа.

Минздрав предложил выдавать справки водителям по данным профосмотра
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В январе 2024 года юристы раскритиковали проект МВД об упрощении процедуры задержания пьяных водителей, предложенный для сокращения числа документов. По мнению экспертов, изменения могут ускорить работу ГИБДД, но создают риски юридических коллизий и злоупотреблений.

Доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский отметил, что отказ от некоторых протоколов лишает граждан юридических гарантий. Управляющий партнер юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев указал на недочеты в проекте — например, отсутствие указания, какой документ будет выдаваться водителю вместо протокола об отстранении. Юристы считают, что изменения нуждаются в доработке.

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Плугина Ирина
Минздрав медицинское освидетельствование опьянение водители
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