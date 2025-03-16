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Общество ,  
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Новый порядок проверки водителей на опьянение вынесли на обсуждение

Минздрав вынес на обсуждение новый порядок проверки водителей на опьянение

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект приказа о новом порядке освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект появился в базе в середине февраля. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Публичное обсуждение проекта приказа началось 12 марта, оно завершится спустя восемь дней.

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В документе детально описаны обновленная процедура освидетельствования и формулировки заключений, особенно в контексте оказания экстренной помощи, например при ДТП. Ведомством внесены изменения в список наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическому исследованию.

Проект также регулирует процесс получения добровольного согласия на освидетельствование и определяет основания для отказа.

Правила проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение остаются прежними, алгоритм освидетельствования также сохранится в неизменной форме. Однако в обновленном порядке уточнено, что освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе.

Фактически отказ означает, что автомобилист будет автоматически признан виновным — его привлекут к ответственности по ст. 12.26 КоАП, оштрафуют и лишат прав на год и более.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минздрав водители медицинское освидетельствование алкогольное опьянение автомобилисты
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Минздрав предложил изменить порядок освидетельствования на опьянение
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