Более 60% россиян посчитали шутки о трагедиях недопустимыми

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Больше половины россиян посчитали, что шутки о трагических событиях являются неприемлемыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Шутки про геноцид, эпидемии, катастрофы и теракты считают недопустимыми 61% опрошенных.

По данным опроса, в топ-5 самых недопустимых тем для шуток также вошли трагедии близких людей — 59%, война и жертвы войны — 58%, внешность и физические увечья — 57% и смерть — 56%.

Также в число табуированных тем для шуток попали религиозные ценности, переживания других людей, наркотическая и алкогольная зависимости, бедность и возраст. Россияне считают шутки на эти темы не только безнравственными, но и обесценивающими чужие страдания.

ВЦИОМ отметил, что юмор остается важной частью жизни россиян и помогает справляться со стрессами. Доля людей, считающих себя большими юмористами, с 1998 года выросла почти вдвое (с 24 до 42%), особенно среди молодежи (57% зумеров против 23% среди старших поколений).

В число тем для шуток, к которым россияне отнеслись наиболее лояльно, вошли увлечения и хобби (12%), стиль и одежда (14%), экономические и социальные проблемы в стране (16%) и работа (18%).

Эти темы традиционно присутствуют в российской культуре, что делает их более привычными для юмора, отметил ВЦИОМ.

По итогам опроса в центре пришли к выводу, что мнение о границах юмора различается. Большинство россиян считает, что этика важнее свободы самовыражения, но молодежь чаще придерживаются противоположной позиции, что может быть связано с влиянием интернета.

Психологическое состояние россиян стало одной из ключевых тем международной Грушинской конференции, организованной ВЦИОМом в конце марта. В рамках сессии о ментальном благополучии управляющий директор фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова представила свежие данные об уровне благополучия граждан.

По результатам исследования, индекс благополучия в марте достиг 6,7 из 10 возможных баллов, что является максимальным значением с начала измерений в 2024 году. Этот показатель учитывает три критерия: удовлетворенность жизнью, ощущение счастья и самооценку социального положения. Так, 38% россиян заявили, что в целом довольны своей жизнью — этот показатель вырос по сравнению с прошлыми годами.

Кроме того, индекс счастья россиян, по данным ФОМ, составляет 7,27 балла из десяти. В 2023 году он был на уровне 7,2, а в 2020-м — 6,8, что свидетельствует о положительной динамике.