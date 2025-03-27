Социологи рассказали о счастливых россиянах и их запасе прочности

У россиян немного вырос уровень счастья, эмоциональный фон стабилен, однако запас психологической прочности уменьшается, заявили социологи. А Институт психологии РАН нашел у трети россиян тревожно-депрессивное состояние

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Психологическое состояние россиян, как и в предыдущий год, стало одной из основных тем международной Грушинской конференции, которую проводит ВЦИОМ. На сессии, посвященной ментальному благополучию, управляющий директор Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Лариса Паутова представила результаты последнего исследования организации, посвященного уровню благополучия россиян.

Согласно исследованию, он немного вырос — индекс благополучия в марте этого года составил 6,7 пункта из 10 возможных, сохранив максимальное значение с начала измерений в 2024 году. Индекс объединяет три показателя — степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Так, сейчас доля респондентов, которые в целом удовлетворены своей жизнью составил 38%, что выше, чем в предыдущие годы, отметила Паутова. В целом, индекс счастья россиян, согласно исследованию ФОМ, сейчас составляет 7,27 балла из 10. Годом ранее он был 7,2, а в 2020 году составлял 6,8.

Эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Кристина Джгамадзе привела данные другого исследования, проведенного Институтом психологии РАН. Согласно нему, у 39% респондентов присутствуют признаки депрессии, а у 24% — симптомы тревоги. «То есть, грубо говоря, примерно где-то одна треть населения России страдает тревожно-депрессивным состоянием», — отметила Джгамадзе. Также она заявила, что, согласно исследованиям ВЦИОМ, за последние 15 лет сильно возросло число россиян, обращавшихся за профессиональной психологической помощью к специалисту (с 6% в 2009 году до 13% в 2024).

При этом, по оценке Джгамадзе, российское общество обладает исторически сложившейся устойчивостью к потрясениям. В целом россияне смогли приспособиться и гибко среагировать на экономические и политические изменения последних лет, считает социолог. В подтверждении она привела ряд цитат с фокус-групп: «Западные санкции действительно достигли противоположных целей, потому что мы не прогнулись». Также эксперт выявила в обществе «консолидацию с единомышленниками в условиях внешних угроз». В доказательство она привела рост числа участвовавших в благотворительных акциях: если в 2017 и 2019 годах в них участвовали 69% россиян, то в 2024 — 73%. В то же время социолог отметила, что несмотря на относительную устойчивость эмоционального фона россиян их «запас прочности» истончается»: «И вот те сигналы, которые мы в своих данных считываем, они нам показывают, что с россиянами нужно работать, то есть нужно заниматься поддержкой ментального здоровья».

Первый проректор НИУ ВШЭ Валерий Радаев отметил, что согласно онлайн-опросу, заказанному его ВУЗом среди городского населения и проведенному в апреле-мае 2024 года, 47% респондентов заявляли о том, что за последние 12 месяцев они имели нервные расстройства, депрессии или плохое эмоциональное самочувствие. Также Радаев отметил, что почти у каждого третьего за год произошло ухудшение психологического состояния (31,8%). На это состояние, по оценке специалистов Высшей школы экономики, практически не влияет уровень образования, трудоустройство, семейный статус и наличие детей. Более чувствительными к стрессовым состояниям оказываются женщины и молодые люди. Что касается выхода из стрессовых ситуаций, то примерно каждый пятый, по словам Радаева, обращается к помощи психологов и психиатров (преимущественно молодые люди), а каждый второй прибегает к употреблению антидепрессантов (чаще женщины). Также исследователи отмечают, что к обоим средствам чаще прибегают те, кто более вовлечен в «думскроллинг» (навязчивое поглощение новостей).

Также каждый пятый опрошенный (в основном мужчины) при сильном уровне стресса прибегает к употреблению алкоголя. Половина респондентов сообщили, что ищут выход из стресса в импульсивном потреблении (незапланированная покупка товаров и услуг), почти две трети — в компульсивном (покупка для того, чтобы справиться со стрессом и поднять настроение).

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик отметил, что согласно мониторингу, проводимой его организацией, в феврале 2025 года на фоне «ожидания мира» у россиян снизилась депрессия и тревожность. «Снижение симптоматики тревоги и депрессии, подчеркну не клинической картины, мы объясняем прежде всего растущей вероятностью мира», — пояснил Нестик, добавив, что есть и другие факторы. Также он отметил, что при этом параллельно у россиян растут «страхи». Он связывает это с «конструктивной функцией тревоги» как способа, позволяющего мобилизовать психологические ресурсы в условиях неопределенности. Она ведет к повышению значимости ценности сохранения и снижения значимости ценности открытости к изменениям. Также исследователь отметил, что тревога по поводу будущего во время пандемии усиливала интерес к долгосрочным прогнозам и целеполаганию. А вот тревога, связанная с военной операцией, более разрушительная по отношению к этим двум параметрам, хотя также усиливает интерес к будущему.