В Таллине украинских беженцев лишат бесплатного проезда в автобусах

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Украинских беженцев, которые не имеют официальной регистрации в Таллине, лишат права на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на постановление министра регионального развития Пирет Хартман.

«По предложению компетентных органов из перечня лиц, имеющих право на льготы, исключается право украинских беженцев на бесплатный проезд в пределах уезда», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Бесплатный проезд в уездных автобусах для украинских беженцев установили 8 марта 2022 года.

Хартман заявила, что прибывшие в страну украинцы имеют те же права на получение различных льгот, что и граждане Эстонии, и им уже не нужны первоначально введенные послабления для адаптации.

«В определенные годы, конечно, было оправданно, что люди приезжали сюда с территории военного конфликта, и мы предлагали им максимальную помощь, чтобы они могли обосноваться», — подчеркнула Хартман. Она добавила, что за несколько лет эстонское общество сделало все, чтобы беженцы с Украины смогли найти работу, жилье и выучить эстонский язык.

В марте власти Австрии сообщили, что ужесточат условия приема беженцев с Украины с целью «предотвратить злоупотребления». Координатор по вопросам убежища в Зальцбурге Антон Хольцер заявил, что в страну все чаще приезжают люди из областей Украины, далеких от зоны боевых действий. По словам министра по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Клаудии Плакольм, в Австрию продолжат принимать тех, кто действительно нуждается в помощи.