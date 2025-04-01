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Политика ,  
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Шульман оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией

Шульман оштрафовали на ₽10 тыс. за сотрудничество с нежелательной организацией
Екатерина Шульман
Екатерина Шульман (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC)

Мещанский суд Москвы оштрафовал политолога Екатерину Шульман (включена в реестр иноагентов) на 10 тыс. руб. за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, который внесен в список нежелательных организаций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Суд постановил признать виновной Шульман по ст. 20.33 КоАП — участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в решении судьи.

Шульман оштрафовали на 50 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Екатерина Шульман

В конце марта МВД объявило Шульман в розыск. В карточке, размещенной на сайте ведомства, указано, что Шульман разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако ее точная квалификация не уточняется. Позже карточка Шульман исчезла из базы розыска.

После февраля 2022 года Шульман неоднократно выступала с критикой военной операции России на Украине. В апреле того же года Минюст внес ее в список иноагентов. Политолог безуспешно пыталась оспорить этот статус, позже ее неоднократно штрафовали за отсутствие соответствующей маркировки.

В конце февраля 2025 года против Шульман возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП — участие в деятельности нежелательной организации.

Шульман окончила Российскую академию государственной службы, преподавала в Московской высшей школе социальных и экономических наук и Институте общественных наук РАНХиГС и входила в Совет по правам человека. В настоящее время политолог проживает за границей.

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Екатерина Шульман Москва Мещанский районный суд Москвы штраф Центр Карнеги
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