Число пострадавших при ударе по автобусу в Горловке достигло 15
В Горловке число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автобусу достигло 15 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.
«15 раненых», — говорится в сообщении.
Как уточнил ранее мэр, атака дрона произошла рано утром 1 апреля на площади Победы в центре Горловки. Беспилотник попал в автобус.
В середине марта в Горловке беспилотники атаковали автобус, вызвав пожар.
Пламя удалось ликвидировать силами четырех спасателей при помощи одной единицы техники.
В момент удара в автобусе находились водитель и два пассажира, им удалось выбраться самостоятельно. По данным МЧС, пострадавших не было и медицинская помощь не понадобилась.
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