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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших при ударе по автобусу в Горловке достигло 15

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Военная операция на Украине
Фото: Prikhodko1970 / Telegram
Фото: Prikhodko1970 / Telegram

В Горловке число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автобусу достигло 15 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«15 раненых», — говорится в сообщении.

Как уточнил ранее мэр, атака дрона произошла рано утром 1 апреля на площади Победы в центре Горловки. Беспилотник попал в автобус.

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Фото:МЧС ДНР

В середине марта в Горловке беспилотники атаковали автобус, вызвав пожар.

Пламя удалось ликвидировать силами четырех спасателей при помощи одной единицы техники.

В момент удара в автобусе находились водитель и два пассажира, им удалось выбраться самостоятельно. По данным МЧС, пострадавших не было и медицинская помощь не понадобилась.

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Горловка ДНР атака дроны Военная операция на Украине пострадавшие
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