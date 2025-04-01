Число пострадавших при ударе по автобусу в Горловке достигло 15

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В Горловке число пострадавших в результате удара украинского беспилотника по автобусу достигло 15 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

«15 раненых», — говорится в сообщении.

Как уточнил ранее мэр, атака дрона произошла рано утром 1 апреля на площади Победы в центре Горловки. Беспилотник попал в автобус.

В середине марта в Горловке беспилотники атаковали автобус, вызвав пожар.

Пламя удалось ликвидировать силами четырех спасателей при помощи одной единицы техники.

В момент удара в автобусе находились водитель и два пассажира, им удалось выбраться самостоятельно. По данным МЧС, пострадавших не было и медицинская помощь не понадобилась.